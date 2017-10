Kooperation mit Yello Bild macht jetzt auch in Strom und Gas

Bild experimentierte bereits mit einem Lottoservice und einer Streaming-Kooperation und bietet einen Mobilfunktarif an. Jetzt mischt sich die Medienmarke auch unter die Strom- und Gasanbieter. In Kooperation mit Yello verkauft Bild ab sofort verschiedene Energie-Angebote. Die Partnerschaft ist auf drei Jahre angelegt.

Auf der Website bild-strom.de können Interessierte zwischen den Tarifen Yello Strom Extra, Yella Gas Extra sowie dem Angebot Yello Strom Flex wählen, das monatlich kündbar ist. Über eine kostenlose App haben Kunden die Möglichkeit, Stromverbrauch und Kosten im Blick zu behalten und zu regulieren - zum Beispiel um Nachzahlungen zu vermeiden. Weitere Produkte sollen in den kommenden Monaten das Angebot erweitern.Bild Strom und Gas powered by Yello wird in den eigenen Medien Bild und Bild am Sonntag in unterschiedlichen Printanzeigen beworben. Auf Bild.de wird das Angebot mit verschiedenen Bannern beworben. Außerdem sollen weitere Marketing-Maßnahmen folgen, die laut Yello derzeit in Abstimmug sind. Die Kreation der Anzeigen erfolgt in Abstimmung der beiden Partner, eine Agentur ist nicht involviert."Mit Bild konnten wir einen Medienpartner gewinnen, der eine ideale Plattform für die Marke Yello bietet", meint Stephan Feiter, Leiter Sales & Customer Management bei Yello. "Und die Bild-Leser profitieren von exklusiven Energie-Produkten zu einem nachhaltig fairen Preis." bre