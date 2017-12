Kooperation Zeit Magazin und Vogue veröffentlichen gemeinsam Interview mit Karl Lagerfeld

Exklusive Kooperation: Das Zeit Magazin und die Vogue haben sich für ein Interview mit Modezar Karl Lagerfeld zusammengetan, das in dieser Woche wortgleich in den beiden Magazinen erscheint. Anlass für das Interview ist die Präsentation seiner "Métiers d’Art"-Kollektion in der Elbphilharmonie an diesem Mittwoch.

Für das Gespräch haben Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen Vogue, und Zeit-Magazin-Chefredakteur Christoph Amend den Modeschöpfer vor zwei Wochen in Paris getroffen. "Christiane Arp rief mich an und meinte, sie habe da eine verrückte Idee, das finde ich immer erstmal spannend. Was ich davon halten würde, wenn wir beide gemeinsam das einzige Interview mit Karl Lagerfeld vor seiner Show in Hamburg führen würden?", erzählt Amend."Wir haben die Interview-Idee dann weiter gesponnen: wir veröffentlichen dasselbe Interview zeitgleich in beiden Titeln, jeder präsentiert die Geschichte auf seine Art. Eine Premiere zur Lagerfelds Premiere in seiner Heimatstadt, über alles Konkurrenzdenken hinweg." Begleitend dazu zeigen beide Ausgaben exklusive Selbstportraits, die Lagerfeld in seinem Pariser Studio aufgenommen hat."Vogue und Zeit Magazin verbindet mehr, als Konkurrenzdenken uns trennen könnte", ergänzt Vogue-Chefredakteurin Arp. "Nämlich das leidenschaftliche Interesse an Mode, Kultur, Kunst und gesellschaftlichen Phänomenen." Die beiden Magzine kooperieren bereits seit geraumer Zeit und veranstalten seit drei Jahren zweimal jährlich eine gemeinsame Mode & Stil-Konferenz zur Berlin Fashion Week, bei der internationale Persönlichkeiten aus Mode und Kultur zu Gast sind.Die Januar-Ausgabe der Vogue erscheint am Mittwoch, 6. Dezember, mit einer Gesamtauflage von 200.000 Exemplaren. Eine Teilauflage von 15.000 Exemplaren kommt als Special Edition mit Karl Lagerfeld-Cover schwerpunktmäßig in Hamburg und Großstädten wie Berlin, München oder Düsseldorf an Flughäfen und in Bahnhöfen in den Handel. Das Zeit Magazin liegt der kommenden Ausgabe der Zeit bei, die am Donnerstag erscheint. Die Druckauflage liegt bei rund 500.000 Exemplaren. dh