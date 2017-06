Kooperation Wie Radio 7 zum Marmeladen-Experten wird

Regionale Medien-Marketing-Kooperation: Radio 7 sucht ein gutes Marmeladenrezept Foto: Radio 7

Radio erreicht viele Hörer, Händler viele Kunden - legen beide ihre Reichweite zusammen, müssten sie diese noch potenzieren können. Dieser Gedanke bildet die Basis einer Kooperation zwischen dem Ulmer Sender Radio 7 und Rewe Südwest, von der am Ende auch noch benachteiligte Kinder profitieren: Seit Ende Mai suchte der Sender über sein Programm das beste Marmeladenrezept im Hörergebiet. Das Gewinnerrezept wird von dem Konfitürenspezialisten Simmler aus dem Südschwarzwald produziert und noch im Sommer in den Rewe-Märkten erhältlich sein. Vom Verkaufspreis geht 1 Euro an Charity-Organisation Drachenkinder.