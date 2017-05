Konzernsprecher Julian Geist verlässt Pro Sieben Sat 1

Ich habe meine gesamte Karriere bei diesem Unternehmen verbracht, durfte den Aufstieg in den DAX begleiten und habe insbesondere mit dem CEO Thomas Ebeling eng und konstruktiv zusammengearbeitet. Ihm gilt mein besonderer Dank. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung", teilt der scheidende Sprecher mit.

"Julian Geist hat im Konzern viel erreicht und viel bewegt. Mit ihm geht ein langjähriger Wegbegleiter des Unternehmens. Nach so langer Zeit respektiere ich den Wunsch nach Veränderung und wünsche Julian Geist für die Zukunft alles erdenklich Gute."



Die Aufgaben von Geist übernimmt zunächst zusätzlich Ralf Peter Gierig, der als Executive Vice President Group Finance and Investor Relations bislang die Finanzkommunikation der Gruppe verantwortet. dh

In der Branche war Geist als kompetenter und stets zuvorkommend freundlicher Ansprechpartner gleichermaßen beliebt wie respektiert. Viele Medienjournalisten dürften sich noch gut an seinen Auftritt bei der Programmpräsentation von Pro Sieben Sat 1 im vorigen Jahr in Hamburg erinnern, wo er mit einer ergreifenden Ansprache an die am gleichen Tag verstorbene Moderatorin Miriam Pielhau gedachte.Auch Konzernchef Thomas Ebeling würdigt die Verdienste von Geist für das Unternehmen: