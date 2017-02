Konzernbilanz Pro Sieben Sat 1 meldet Rekordjahr

Auch deshalb erwirtschaftet der Konzern bereits 47 Prozent des Konzernumsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts.

Die externen Umsätze im Segment Broadcasting German-speaking erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 um 3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Einer Mitteilung von P7S1 zufolge trugen höhere TV-Werbeeinnahmen und das wachsende Distributionsgeschäft dazu bei.



" Dieses erneute Rekordjahr ist ein starker Beleg dafür, wie nachhaltig wir unser Wachstum vorantreiben", sagt Vorstandschef Thomas Ebeling. "Pro Sieben Sat 1 ist der erste Medienkonzern, der Fernsehen, eigenproduzierten Content, digitales Entertainment sowie Commerce konsequent kombiniert und daraus resultierende Synergien nutzt. Dafür werden wir unser Portfolio weiter vernetzen und alle Vermarktungs- und Vertriebswege von TV über Digital bis Mobile einsetzen."



Für das laufende Jahr bestätigte der Konzern seinen optimistischen Ausblick. Unter anderem aufgrund der stabilen Binnenkonjunktur strebt Pro Sieben Sat 1 für 2017 einen Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an und rechnet für das Gesamtjahr mit neuen Rekordwerten bei den wichtigsten Kenngrößen. Auch in Bezug auf seine mittelfristigen Finanzziele ist Pro Sieben Sat 1 zuversichtlich: Für 2018 strebt die Mediengruppe einen Konzernumsatz in Höhe von 4,5 Milliarden Euro an. Das Digitalgeschäft soll dazu 1,7 Milliarden Euro beisteuern. Für das EBITDA peilt das Unternehmen 1,15 Milliarden Euro an. ire/dh

Das klassische TV-Geschäft erwies sich gleichzeitig als solide: