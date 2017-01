Kontroverse um Tichys Einblick Warum Xing mit einem Boykott-Aufruf zu kämpfen hat

Es nervt! Nur wegen Roland Tichy muss ich nun meinen alten XING-Account reaktivieren, um ihn danach sofort wieder zu kündigen. — Lorenz Meyer (@shengfui) 8. Januar 2017

Bisschen ungünstig, mit was #Xing gerade auf Facebook wirbt... pic.twitter.com/2rfnUjyAYV — alf frommer (@siegstyle) 8. Januar 2017

#KeinGeldFürRechts - eine Aktion, die ein Mitarbeiter der Agentur privat initiiert hatte und mit der er





Wenn jetzt ein paar Leute ihren #Xing-Account löschen, sollte @Xing_de cool bleiben. Solidarität mit @RolandTichy! — Philip Plickert (@PhilipPlickert) 8. Januar 2017 nicht mehr bei tatsächlich oder vermeintlich rechten Medien zu werben. Genau wie aktuell Xing wurde damals Scholz & Friends Opfer von Boykottaufrufen. Jeder der #Xing verlässt, müsste nach dieser Logik auch twitter verlassen, da ist @TichysEinblick auch. Aber Twitter ist zu cool zum löschen — Norbert Ghodrati (@NorbertGhodrati) 8. Januar 2017 Auch wenn Richel auf Twitter Beifall bekommt - dass Abstrafaktionen dieser Art zumindest zweifelhaft sind, zeigt sich auf dem Kurznachrichtendienst ebenfalls. " Auch wenn Richel auf Twitter Beifall bekommt - dass Abstrafaktionen dieser Art zumindest zweifelhaft sind, zeigt sich auf dem Kurznachrichtendienst ebenfalls. " Unternehmen aufforderte,

Xing hat sich zu dem Thema bislang noch nicht geäußert. Als wäre nichts geschehen, sind auf der Twitter-Seite derzeit die Anzeigenmotive der neuen Werbekampagne zu sehen. Die Pressestelle hat sich trotz mehrfacher Anfrage von HORIZONT Online zu dem Thema nicht geäußert. mas

In dem Beitrag von Jürgen Fritz , der zunächst auf Tichys Einblick veröffentlicht und inzwischen wieder entfernt wurde, soll der Autor "grün-linke Gutmenschen" als "geistig-psychisch krank" bezeichnet haben. Auch wenn der Beitrag nicht auf Xing selbst erschienen ist und sich Tichy inzwischen auch dafür entschuldigt hat : Dass der als rechtskonservativ geltende ehemalige "Wirtschaftswoche"-Chefredakteur als Herausgeber für Xing auftritt, reicht einigen Nutzern offenbar aus, um gegen Xing Stimmung zu machen und der Business-Plattform den Rücken zu kehren.Den Wirbel ausgelöst hat offenbar Mathias Richel, Kreativdirektor bei der Berliner Agentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG). Der Kreative hatte am Samstag auf Twitter mit den Worten "Kurz und schmerzlos, das könnt ihr auch" angekündigt, sein Xing-Konto nach mehr als 10 Jahren zu kündigen - und das mit der Rolle Tichys bei der Plattform begründet. Dieser veröffentliche auf Tichys Einblick "neurechte Beiträge", "in denen Andersdenkende pathologisiert werden", so Richel in dem Tweet, der inzwischen mehr als 1400 Mal geliked und 665 Mal retweetet wurde. Am Sonntag veröffentlichte der TLGG-Mann einen weiteren Tweet, in dem er seine Entscheidung ausführlicher begründete.Was folgte, dürfte Xing nicht gefallen haben. Denn auch andere Nutzer kündigten via Twitter an, dem Beispiel Richels zu folgen und ihre Mitgliedschaft bei der Plattform zu kündigen. Dass #Xing mehr war als ein kurzes Aufflackern in der Shitsorm-anfälligen Social-Media-Welt, zeigte die Liste der Trending Topics auf Twitter, die #Xing am Sonntag anführte. Sogar am Montagmorgen war der Hashtag dort noch zu finden.Der Aufruf zum Xing-Boykott erinnert etwas an den Shitstorm um Scholz & Friends Ende 2016 . Auslöser war