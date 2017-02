"Kontakte pro Zeitklasse" Agof wagt sich in die zeitliche Dimension

"Auf die Unterstützung des Marktes angewiesen": Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der Agof Foto: Agof

Die Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung (Agof) bricht auf in die zeitliche Dimension. In den am heutigen Donnerstag erschienen Digital Facts veröffentlicht das Gremium mit den sogenannten „Kontakten pro Zeitklasse“ ein zusätzliches qualifizierendes Merkmal für die ausgewiesenen Werbeträger. Damit erfüllt die Agof zwar eine im Sommer 2016 bekräftigte Forderung von Werbungtreibenden und Mediaagenturen, schränkt selbst aber ein: „Auskunft über die Sichtbarkeit von Werbemitteln und die Sehdauer können die ermittelten Werte nicht geben“, sagt Vorstandsvorsitzender Björn Kaspring. Die Interpretation liege im Auge des Betrachters.