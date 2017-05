Kongress der Deutschen Fachpresse 8 Tipps für erfolgreiche Fachmedien

Arno Langbehn ist Geschäftsführer des Behr's Verlag Foto: Monique Wüstenhagen

Schmerzpunkte finden, nicht alles was Online geht auch Online machen und den Kunden niemals fragen, was er eigentlich haben möchte - das sind ein paar der Tipps, die Arno Langbehn, Geschäftsführer des Behr's Verlag, von anderen Branchen für die Fachmedien abgeschaut hat. "Benchmarking in der eigenen Branche heißt in fünf Jahren soweit sein, wie der Branchenbeste schon heute ist", sagte Langbehn vor über 500 Teilnehmern des Kongresses.