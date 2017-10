Kommissar Dupin Deutschland exportiert Frankreich-Krimi nach Frankreich

Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) in "Bretonischer Stolz" © MDR/Degeto/Wolfgang Ennenbac

Das kommt selten vor: Die deutsche Krimireihe "Kommissar Dupin" (ARD), die in der Bretagne spielt und auch dort gedreht wird, wurde jetzt auf der internationalen TV-Messe MIPCOM in Cannes vom französischen Medienkonzern Groupe AB, der in Frankreich zahlreiche Fernsehsender betreibt, gekauft. Das teilte der Rechtehändler Beta am Dienstag in Südfrankreich mit.