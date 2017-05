"Kaputt geschnittene Stümperarbeit" Sat 1 vergrätzt Zuschauer mit zerhackter Gottschalk-Show "Little Big Stars"

at

Muss gleich speiben wegen schwindeliger Kameraführung und Metzelschnitten. #LittleBigStars — Anja Rützel (@aruetzel) 23. April 2017

noch das Kind präsentiert,das die Sendung geschnitten hat?".

sorry,ich habe #LittleBigStars gestern nicht ganz zuende gesehen- hat #Gottschalk noch das Kind präsentiert,das die Sendung geschnitten hat? — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 24. April 2017

#LittleBigStars

Schnitt: der Praktikant

Ton: der nette Kerl vom Kiosk

Konzept: 1992

Regie: Schmuggel-Agent von Böhmi

Arme Wurst: Gottschalk — Markus Brandl (@HerrSocialmedia) 23. April 2017

Mit der beißenden Kritik könnte Sat 1 sicher leben, wenn wenigstens die Einschaltquoten gestimmt hätten. Doch auch die Zuschauerresonanz ließ zu wünschen übrig. So lockte "Little Big Stars" am Sonntagabend gerade einmal 2,53 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das reichte lediglich für einen einstelligen Marktanteil von 7,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste sich die Show mit einem schwachen Marktanteil von 7,3 Prozent zufrieden geben - allerdings auch gegen sehr starke Konkurrenz.Den Tagessieg sicherte sich der Wiener "Tatort: Wehrlos", der mit 9,34 Millionen Zuschauern einen sehr guten Marktanteil von 25,4 Prozent erzielte. Die erste Folge des ZDF-Dreiteilers "Honigfrauen" kam mit 5,2 Millionen Zuschauern ebenfalls auf einen guten Marktanteil von 14,1 Prozent und RTL holte mit dem vieldiskutierten Erotikfilm "Fifty Shades of Grey" mit 12,0 Prozent Marktanteil die beste Einschaltquote am Sonntagabend seit langem. dh