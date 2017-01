Kampf gegen Fake News Polizei macht deutlich auf gefälschte Meldungen aufmerksam

Mit einem breiten roten Banner machen die Beamten auf Fake News aufmerksam Foto: facebook.com/polizeiOBS

Im Kampf gegen gefälschte Meldungen im Internet ist die Polizei in Rosenheim mit deutlichen Mitteln in die Offensive gegangen. Das Präsidium Oberbayern Süd veröffentlichte am Dienstag auf seiner Facebookseite und bei Twitter einen Facebook-Eintrag über eine angebliche Vergewaltigung - versehen mit einem breiten leuchtend-roten Banner samt der Aufschrift "Falschmeldung!".