Kai Gniffke im Video-Interview Warum Schnelligkeit für den ARD-aktuell-Chef nicht das Wichtigste ist

Kai Gniffke im Interview am Rande des Deutschen Medienkongresses 2017. Foto: HORIZONT

In den vergangenen Monaten musste sich die ARD einige Kritik wegen ihrer (Nicht-)Berichterstattung bei Breaking-News-Lagen gefallen lassen - und Kai Gniffke ist derjenige, der für den Sender in der Regel den Kopf hinhält. Im Video-Interview erklärt der Chefredakteur von ARD-aktuell, warum für ihn Schnelligkeit in Zeiten des Terrors nicht das Wichtigste ist.