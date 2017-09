Julian Deutz Springers Personalvorstand warnt Mitarbeiter vor Türkeireisen

Springer-Personalchef Julian Deutz Foto: Axel Springer

Der Medienkonzern Axel Springer warnt seine Mitarbeiter vor Reisen in die Türkei. Zwar gebe es keine konkreten Hinweise auf eine akute Bedrohung, sagte Personalvorstand Julian Deutz in einem Interview für das Springer-Intranet. "Wir machen uns aber angesichts der Lage von Deniz Yücel, um dessen Freiheit wir mit allen Mitteln kämpfen, aber auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Verhaftungen deutscher Staatsangehöriger in der Türkei Sorgen."