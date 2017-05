Jerks Zweite Staffel von Ulmen-Serie für Maxdome und ProSieben

Christian Ulmen Foto: Jens Koch

Die Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardim ziehen mit ihrer Serie "Jerks" ("Trottel"/"Deppen") in eine zweite Staffel. Das gab der 41-jährige Ulmen am Montagabend auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin bekannt. Die Comedy mit den beiden Darstellern lief im ersten Durchgang im Januar beim zur Pro-Sieben-Gruppe gehörigen Video-on-Demand-Anbieter Maxdome und war die erste für einen Streamingdienst in Deutschland produzierte Serie.