Jahresrückblick Die meistdiskutierten Facebook-Themen des Jahres

Die meistdiskutierten Themen auf Facebook im Jahr 2017

1. Der G20-Gipfel in Hamburg am 7. & 8. Juli 20172. Der Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington am 20. Juli 20173. Die Ankündigung von Final Fantasy XV4. Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 20175. Der Doppelmord von Herne am 6. März 20176. Der Bundestagsbeschluss zur "Ehe für alle" am 30. Juni 20177. Der Terroranschlag in Barcelona am 17. August 20178. Die Bundestagswahl am 24. September 20179. Der Tod Helmut Kohls am 16. Juni 201710. Der Abbruch der Jamaika-Sondierungen am 20. NovemberIns Detail geht Facebook dafür bei anderen, weltweit diskutierten Themen. Am häufigsten hätten die Nutzer demnach über den Internationalen Frauentag am 8. März gesprochen: Insgesamt gab es laut Facebook doppelt so viele Beiträge zu diesem Thema als im Jahr zuvor. Auch der Super Bowl am 5. Februar erzeugte jede Menge Buzz. So erzielte die Videos zu dem Sportereignis insgesamt 262 Millionen Video-Views. Das Benefizkonzert One Love Manchester, das die Sängerin Ariana Grande kurz nach dem Anschlag auf ihr Konzert am 22. Mai gegeben hatte, kommt auf 80 Milllionen Video-Views. Der Facebook-Jahresrückblick 2017 (Zum Vergrößern anklicken) (© Facebook) Auch als Plattform zur Organisation von Vernataltungen und Events hat sich Facebook offenbar bewährt. Ein Beispiel: Die Demonstration Women's March on DC, mit der am 21. Januar 2017 in Washington rund eine halbe Million Menschen gegen die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump protestierten, wurde zu einem Gutteil über Facebook organisiert. Die entsprechende Gruppe hat fast 800.000 Mitglieder. Zur totalen Sonnenfinsternin am 21. August erstellten Facebook-Nutzer mehr als 20.000 Events.In dem Rückblick hebt Facebook zudem den Nutzen der Plattform zum Sammeln von Spenden hervor. So wurden nach dem Hurrikan Harvey, der ab dem 17. August über der Südküste der USA wütete, über Facebooks Spendenwerkzeuge mehr als 20 Millionen Dollar gesammelt.Wie in den Vorjahren auch können die Facebook-Nutzer auch 2017 einen eigenen Jahresrückblick mit ihren persönlichen Highlights erstellen. Das personalisierte Video erscheint ab heute im News Feed oder kann unter facebook.com/yearinreview abgerufen werden. ire