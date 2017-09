In eigener Sache Hier finden Sie HORIZONT auf der Dmexco

Auch in diesem Jahr präsentiert sich HORIZONT wieder mit einem eigenen Messeauftritt auf der Dmexco. Am Stand C011 in Halle 9 präsentiert dasdie neuesten Vermarktungsangebote. Auch die Redaktion ist natürlich vor Ort.

Programm am Mittwoch

Programm am Donnerstag

Ein Besuch des HORIZONT-Stands lohnt sich in jedem Fall. Das Sales-Team informiert bei einem Café und einem Imbiss gern über die aktuellen Vermarktungsangebote - angefangen bei den runderneuerten Digital-Specials über zusätzliche Werbeformen auf den Mobil-Angeboten bis hin zu dem neuen Content-Studio, dem "Think Tank" für die Kommunikationsplanung der Kunden.Auch sonst wird am Gemeinschaftsstand von HORIZONT und der dfv Mediengruppe einiges geboten. Am ersten Tag macht umdiemit ihrem "Dmexco Walk About" am HORIZONT-Stand Station. Umund umpräsentiert Björn Weber aus der dfv Mediengruppe das von der "Lebensmittel Zeitung" entwickelte Tool, ein innovatives Analysetool für die Konsumgüterwirtschaft. Umerfahren Besucher von-Gründer Alexander Siebert, wie Unternehmen und Verlage Content mit automatisch erstellten Texten intelligent verwerten können.Um Social Communities dreht sich die Präsentation von Daniel Köllner am 2. Dmexco-Tag. Der Geschäftsführer vonwird umerläutern, wie Unternehmen mit Conversario den Dialog steigern und das Re-Engagement effizient nutzen können. hor