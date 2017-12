In Köln Stefan Raab kehrt mit Live-Show auf die Bühne zurück

Stefan Raab auf der Bits & Pretzels in München. © Bits & Pretzels

Mit einer Liveshow in Köln meldet sich Stefan Raab im kommenden Jahr auf der Bühne zurück. Die Veranstaltung mit dem Titel "Stefan Raab live!" soll am 18. Oktober 2018 in der Lanxess Arena stattfinden, erklärte Raabs Management am Mittwoch.