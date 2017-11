Imagekampagne Sixx wirbt um "die Frau mit Vogel"

Sixx bleibt in seiner Kommunikation schräg und poistioniert sich als der Sender "Für die Frau mit Vogel". Im Mittelpunkt stehen die drei Sendergesichter Enie van de Meiklokjes (Enie backt"), Paula Lambert ("Paula kommt") und Janin Ullmann ("Boom my room") - und natürlich das Huhn, das für die aktuelle Kampagne flauschigere Federn bekommen hat.

Sixx - Für die Frau mit Vogel

Die Moderatorinnen und die insgesamt drei Hühner feiern die "Verrücktheiten aller Frauen" - sowohl der Protagonistinnen des Programms als auch der Zuschauerinnen. In mehreren kurzen Spots präsentieren die Sendergesichter ihre Themengebiete Food & Fun (van de Meiklokjes), Love & Sex (Lambert) und Home & Living (Ullmann) und zeigen, dass sie selbst einen Vogel haben. Die Kampagne soll die Zuschauer animieren, das Programm einzuschalten. Über den Hashtag #IchundmeinVogel sollen junge Zuschauerinnen eingeladen werden, sich zu ihrem Vogel zu bekennen.Sixx richtet sich vor allem an eine junge weibliche Zielgruppe und gehört zum Konzern Pro Sieben Sat 1. Im Jahrestrend kommt der Kanal auf einen Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Erwachsenen.Die inhouse entwickelte Kampagne startete am Wochenende und läuft bis Jahresende. Neben On Air Promotion mit Trailern und Werbeopenern auf Sixx und Cross-promotion auf den Schwestersendern wirbt der Sender auch Off Air. Zum Einsatz kommen Beamboards an zehn Standorten, darunter Berlin, Frankfurt und Hamburg sowie Werbung auf den Flächen aus dem 7Screen-Netzwerk. Pro Sieben Sat 1 ist seit zwei Jahren mit 7Screen auch in der Außenwerbung tätig. Online und in Social Media wird die Kampagne ab Mitte November durch Bonus-Material wie Outtakes und Behind-the-Scenes-Informationen ergänzt. pap