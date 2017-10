IVW Online im September Nachrichtenseiten profitieren von der Bundestagswahl

Die Bundestagswahl hat den großen Nachrichtenseiten im August ordentlich Traffic beschert. Die großen Nachrichtenseiten konnten fast durchweg zulegen - mit einer Ausnahme. Besonders deutlich wuchs erneut der Samsung-Nachrichtenaggregator Upday.

Die Top 10 Nachrichtenseiten im September

Angebot Visits gesamt Visits Online Visits Mobile Bild.de 366,7 156,9 209,8 Upday 362,9 0,0 362,9 Spiegel Online 249,0 96,1 152,9 Focus Online 183,4 68,7 114,6 n-tv.de 132,2 34,3 97,9 Welt 127,1 53,0 74,1 Zeit Online 67,8 30,6 37,2 Süddeutsche.de 63,5 27,3 36,1 FAZ.net 57,7 26,8 30,9 Stern.de 45,8 18,2 27,6

Quelle: IVW (Visits in Mio.)

Die von Axel Springer entwickelte Nachrichtenapp legte im September auf knapp 363 Millionen Visits zu und rückt im IVW-Ranking damit nahe an Bild.de heran. Das Nachrichten- und Unterhaltungsportal verzeichnete 366,7 Millionen Visits und konnte damit nur vergleichweise wenig von der Bundestagswahl profitieren. Generell verzeichneten im vergangenen Monat fast alle großen Nachrichtenangebote deutlich mehr Visits als im August - und das obwohl der September einen Tag kürzer ist.Spiegel Online gehörte mit einem Zuwachs um rund 17 Millionen Visits auf 249 Millionen zu den größten Gewinnern. Focus Online steigerte sich auf 183,4 Millionen Visits, N-TV.de kam auf 132,2 Millionen Visits, Welt erreichte 127,1 Millionen Visits.Zeit Online konnte mit einem Plus von rund 11 Prozent auf 67,8 Millionen Visits prozentual am stärksten zulegen und den Abstand auf Süddeutsche.de mit 63,5 Millionen Visits damit wieder ausbauen. FAZ.NET liegt mit 57,7 Millionen Visits als einziges der zehn größten Nachrichtenportale leicht unter dem Vormonat. Stern.de erreichte 45,8 Millionen Visits.Das zugriffstärkste Onlineangebot im IVW-Ranking ist nach wie vor Ebay Kleinanzeigen mit 396,9 Millionen Visits, gefolgt von Bild.de (366,7 Mio.), Upday (362,9 Mio.) und dem Contentangebot von T-Online mit 314,2 Millionen Visits. dhHinweis: In der ursprünglichen Version dieses Artikels wurden die aktuellen Daten mit den nachträglich korrigierten zu hohen IVW-Zahlen aus dem Vormonat verglichen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.