IVW Online im November HORIZONT Online überholt mit neuem Zugriffsrekord Meedia

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für HORIZONT: Einen Tag nach der Weihnachtsfeier kann sich die Redaktion über einen neuen Zugriffsrekord auf HORIZONT Online freuen. In November verzeichnete das Portal für Marketing, Werbung und Medien aus der dfv Mediengruppe erstmals mehr als 2 Millionen Visits. Damit lag HORIZONT vor den Wettbewerbern W&V Online und Meedia.de.

Insgesamt verzeichnete HORIZONT Online im vergangenen Monat laut den jüngsten IVW-Zahlen exakt 2.003.819 Visits - ein neuer Bestwert. Zu den meistgelesenen Meldungen im November zählten unter anderem die exklusive Nachricht über die bevorstehende Demission von Spiegel-Online-Chef Florian Harms der Fauxpas von Jung von Matt in dem Weihnachtsspot für Edeka und die umfangreiche Berichterstattung über die US-Wahl und die Reaktionen auf die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Die Kollegen von Meedia.de verzeichneten im November 2.001.506 Visits, W&V Online 1.805.621 Visits.Auch im Ranking der größten Nachrichtenseiten gab es eine bemerkenswerte Veränderung: FAZ.NET konnte sich mit 54,3 Millionen Visits an Süddeutsche.de vorbeischieben. Die Münchner erreichten im November 51,6 Millionen Visits. Süddeutsche.de war eines der wenigen Nachrichtenportale, das kaum von den US-Wahlen profitieren konnten - fast alle anderen Newssites liegen deutlich im Plus. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich Nutzer von Adblockern seit Ende Oktober auf Süddeutsche.de registrieren müssen , um weiterlesen zu können.Zweite Ausnahme außer SZ.de war Bild.de. Das Portal von Axel Springer war mit 336,9 Millionen Visits zwar erneut das zugriffstärkste Onlineangenbot, verlor aber gegen den Trend rund eine Millionen Zugriffe. Spiegel Online erzielte im vergangenen Monat 222,7 Million Zugriffe, Focus Online 161,2 Millionen und N-TV.de 129,6 Millionen Visits.IVW-Einstand feierte im November das neue Männerportal Männersache von Bauer Xcel Media, das auf 1,48 Millionen Visits kam. Bei Bauer zeigt man sich mit der IVW-Premiere zufrieden: "Unser Erfolg gibt uns recht, das Konzept geht auf. Mit authentischem Content und unserer Social-Strategie treffen wir einen Nerv", erklärt Jennifer Yohannes, Digital Business Director Men & Special Interest bei Bauer Xcel Media. dh