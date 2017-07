IVW Online im Juni Bild.de ist wieder Nummer 1, Upday überholt Spiegel Online

Bild.de hat sich im Juni im IVW-Online-Ranking die Spitzenposition von Ebay zurückgeholt und ist damit wieder das reichweitenstärkste deutsche Onlineportal. Auch eine weiteres Onlineangebot aus dem Hause Axel Springer war im vergangenen Monat sehr erfolgreich: Die Nachrichten-App Upday hat Spiegel Online überrundet.

Die Top 10 Nachrichtenseiten im Juni

Angebot Visits gesamt Visits Online Visits Mobile Bild.de 364,5 157,1 207,3 Upday 296,9 0,0 0,0 Spiegel Online 234,5 90,4 144,1 Focus Online 173,9 63,9 110,1 n-tv.de 125,7 32,8 92,9 Welt 115,2 46,9 68,3 Zeit Online 63,6 29,2 34,3 Süddeutsche.de 59,4 26,3 33,1 FAZ.net 56,3 25,0 31,3 Stern.de 44,7 15,5 29,2

Quelle: IVW (Visits in Millionen)

Es hatte sich im Mai bereits angekündigt: Damals war Upday bis auf 3 Millionen Visits an Spiegel Online herangerückt . Im vergangenen Monat konnte die von Axel Springer entwickelte News-App für Samsung nun erstmals an dem Nachrichtenportal vorbeiziehen. Während Upday sich mit knapp 270 Millionen Visits im Gesamtranking auf Platz 5 vorschiebt, muss sich Spiegel Online mit 234 Millionen Visits und Platz 7 zufrieden geben.Auch an der Spitze des Rankings gab es eine Wachablösung: Bild.de eroberte mit 364 Millionen Visits nach drei Monaten wieder den ersten Platz im IVW-Ranking von Ebay Kleinanzeigen (361 Mio. Visits) zurück. Dahinter folgt mit knapp 320 Millionen Visits das Contentangebot von T-Online.Auch Süddeutsche.de und FAZ.net, die sich im IVW-Ranking stets ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, tauschten erstmals seit Februar wieder die Plätze: Süddeutsche.de setzte sich im Juni mit 59 Millionen Visits recht deutlich gegen FAZ.net mit 56 Millionen Visits durch. An der Reihenfolge der übrigen Top-10-Nachrichtenportale änderte sich nichts: Focus Online hält mit rund 174 Millionen Visits nach wie vor gebührenden Abstand sowohl zum neuen Spitzentrio aus Bild.de, Upday und SpOn, als auch zum nächsten Verfolger n-tv.de mit 126 Millionen Visits. Welt.de erreichte 115 Millionen Visits, Zeit Online 64 Millionen. Stern.de komplettiert die Top 10 mit rund 45 Millionen Visits. dh