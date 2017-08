IVW Online im Juli Welt rückt N-TV.de auf die Pelle

Die Website der "Welt" konnte im Juli besonders deutlich zulegen Foto: Screenshot

Munteres Auf und Ab bei den großen Nachrichtenportalen. Während Seiten wie Welt oder Spiegel Online in dem vom G20-Gipfel geprägten Juli profitieren konnten, verzeichneten Bild.de und N-TV.de Verluste. Upday setzt seinen Wachstumskurs unbeirrt fort, Ebay schiebt sich an der Spitze des Gesamtrankings wieder an Bild.de vorbei.