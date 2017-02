IVW Online im Januar N24-Leser verhelfen Welt.de zu Rekordzugriffen / Bild.de verteidigt Spitzenplatz

Zum Jahresende 2016 wurde das Fernsehnachrichtenangebot von Axel Springer N24 Online abgeschaltet. User werden seitdem auf das Online-Angebot der Welt umgeleitet. Die Fusion der beiden Nachrichtenportale beschert der Website Welt.de einen neuen Zugriffsrekord.

Im Dezember verlor N24 Online im Vergleich zum Vormonat knapp 8 Millionen Visits - das waren etwas mehr als 22 Prozent der Zugriffszahlen . Im Ranking der jüngsten IVW-Zahlen ist N24.de gar nicht mehr gelistet: Die Visits wurden im Januar 2017 zum ersten Mal zusammen mit den Zugriffszahlen der Welt ausgewiesen. Für das Online-Nachrichtenportal der Welt-Gruppe ist das gleichbedeutend mit einem Zugriffsrekord von rund 122,4 Millionen Visits. Das entspricht einem Plus von 27,6 Prozent, ändert jedoch an der Gesamtplatzierung im Ranking der News-Seiten nichts. Wie bereits im Dezember liegt Welt.de auf Rang 5.Viel Veränderung gab es im Top-10-Ranking der klassischen Nachrichtenportale nicht, jedoch spiegelt sich in insgesamt höheren Zugriffszahlen ein gesteigertes Informationsbedürfnis der Deutschen wider. Grund dafür könnten die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie eine insgesamt angespannte Weltlage sein.liegt weiterhin unangefochten auf Platz 1 und kann im Vergleich zum Vormonat mit 370,1 Millionen Visits nochmal deutlich zulegen (Dezember: 355,8 Mio.). Auch(+7,2 Mio.) und(+1,4 Mio.) verzeichen mehr Visits als noch im Dezember.ist der einzige Verlierer (-3,7 Mio.), kann sich aber auf Rang 4 vor der Welt halten.Neue Rekorde gab es in der Top 10 auch noch für(+6,9 Mio.).kann sich weiter gegen seine direkten Verfolgerundbehaupten. Durch den Wegfall von N24 schiebt sich erstmalsunter die Top 10 der Nachrichtenportale. Die Website der regionalen Boulevardzeitung aus Köln steigerte ihre Zugriffszahlen in den vergangenen Monaten stetig und verbuchte im Januar insgesamt 24,2 Millionen Visits. lin