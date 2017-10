IVW 3/2017 Auflagenrückgang der großen Tageszeitungen schwächt sich ab

Die Auflagen der großen Tages- und Wochenzeitungen befinden sich weiterhin im Sinkflug - allerdings hat sich der Rückgang bei vielen Titeln im 3. Quartal abgeschwächt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung konnte gegen den Trend zulegen.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung legt zu

Aber zunächst zu den schlechten Nachrichten: Bei den überregionalen Tageszeitungen gibt es keinen Titel, der seine Auflage im vergangenen Quartal steigern konnte. Allein das Handelsblatt konnte sich dem allgemeinen Abwärtstrend mit einer stabilen Auflage in Höhe von 122.015 Exemplaren (IVW 3/2016: 122.004 Ex.) einmal mehr entziehen. 224 zusätzliche Abos und eine leichte Ausweitung der Sonstigen Verkäufe glichen dabei den weiter rückläufigen Einzelverkauf aus, der aber nur noch rund 3800 Exemplare zur harten Auflage beisteuert.Die anderen überregionalen Blätter liegen dagegen durchweg im Minus, die Verluste halten sich aber in Grenzen. Die Auflage der Süddeutsche Zeitung sinkt um rund zwei Prozent auf 350.104 Exemplare, auch weil die Zahl der Bordexemplare um 16 Prozent zurückgefahren wurde. Die Zahl der Abos ist dagegen relativ stabil geblieben ist. Die Frankfurter Allgemeine liegt bei den Abos mit rund 5 Prozent im Minus, insgesamt sinkt die verkaufte Auflage bei einem stabilen Einzelverkauf um 4 Prozent auf 244.925 Exemplare. Die linksalternative taz kann ihre Auflage mit 50.998 Exemplaren stabil halten, wobei die Zahl der Abos mit 39.341 unter die Marke von 40.000 Exemplaren fällt (-2 Prozent).Bei den großen Wochen- und Sonntagszeitungen gibt es ebenfalls Licht und Schatten. Fangen wir mit den guten Nachrichten an: Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gewinnt rund 4000 Abos hinzu und kann ihre verkaufte Auflage damit um rund 1,5 Prozent auf 248.954 Exemplare steigern. Auch die Zeit liegt bei den Abos leicht im Plus. Das deutliche Minus im Einzelverkauf von -15 Prozent musste allerdings durch eine deutliche Ausweitung der Sonstigen Verkäufe aufgefangen werden. Insgesamt liegt die verkaufte Auflage stabil bei 489.611 Exemplaren (-0,3 Prozent). dh