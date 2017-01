IBES2017 Kader Loth dominiert den Dschungel-Talk im Social Web

Am Samstagabend ab 22:15 Uhr wird es im Dschungel ernst: Dann findet bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" das große Finale statt. Wird es nach Vorjahressieger Menderes Bagci diesmal wieder eine Dschungelkönigin geben? Im Social Web gibt es durchaus Signale, die darauf hindeuten.

Meltwater hat den Social Buzz zum Dschungelcamp ausgewertet (Bild: Meltwater )

Alexander

Keen -

Darf man einen Kandidaten zum Favoriten küren, weil er im Social Web Gesprächsthema Nummer 1 ist? Aus Sicht von Meltwater durchaus. Der Media-Intelligence-Anbieter begründet das mit den Erfahrungen, die bei Wettbewerbern wie dem "Eurovision Song Contest" und "The Voice of Germany" gesammelt wurden. Hier hätten sich in der Vergangenheit ebenfalls die Kandidaten durchgesetzt, die im Social Web am häufigsten erwähnt wurden.Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Auswertung von Meltwater wenige Tage vor dem Dschungel-Finale natürlich besonders interessant. Folgt man der Meltwater-Argumentation, dann ist Kader Loth in diesem Jahr die heißeste Anwärterin auf den Dschungel-Thron. Laut Meltwater wurde die Trash-Queen seit dem Start der 11. Staffel am 13. Januar bis einschließlich 25. Januar insgesamt 5584 Mal im Social Web namentlich erwähnt. Damit entfallen 32 Prozent aller Postings, in denen mindestens einer der Dschungelcamp-Kandidaten erwähnt wurde, auf Kader Loth.An ihre Fersen hat sich Hanka Rackwitz geheftet. Die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin und TV-Maklerin wurde im genannten Zeitraum auf Twitter, Facebook, Youtube, Wikipedia sowie in Foren, Blogs und Reviews exakt 4629 Mal genannt - das entspricht einem Anteil von 26 Prozent. Mit 2713 Postings beziehungsweise 15 Prozent ist der Drittplatzierte Marc Terenzi bereits deutlich abgeschlagen. Der mittlerweile ausgeschiedene Jens Büchner (2151 Postings / 12 Prozent), Florian Wess (1850 Postings / 10 Prozent) und Thomas Hessler (640 Postings / 5 Prozent) spielen im Social-Media-Ranking so gut wie keine Rolle.Insgesamt scheint das Dschungelcamp im Social Web etwas an Zugkraft zu verlieren. So ist die Gesamtzahl der Postings mit den Schlagwörtern #IBES, #IBES2017, IBES, IBES2017 und Dschungelcamp mit gut 78.000 stark rückläufig.Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte es noch rund 100.000 Postings zum Dschungelcamp gegeben. Den Peak gab es in diesem Jahr gleich am ersten Tag mit über 20.000 Postings, das schwächste Ergebnis an Tag 6 mit lediglich 2.500 Postings. Mit fast 5.400 Erwähnungen ist „Honey“ - der Spitzname des ebenfalls bereits ausgeschiedenendas Schlagwort, das im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp am meisten aufgetaucht ist. mas