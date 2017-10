IAB-Skript ad.txt Ippen Digital will Online-Werbung sicherer machen

Der ads.txt-Standard wurde vom Interactive Advertising Bureau erarbeitet Foto: IAB

Ippen Digital will Manipulationen bei Online-Werbung einen Riegel vorschieben und führt als einer der ersten Regional-Publisher in Deutschland das Skript ads.txt ein. Es wurde vom Interactive Advertising Bureau (IAB) erarbeitet und steht für "authorized digital sellers". Das Skript validiert im programmatischen Handel Händler von Werbeinventar und soll so sicherstellen, dass die Werbungtreibenden nur bei seriösen Käufern einkaufen und nicht bei Resellern.