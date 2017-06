Hype-App Snap und Time Warner schließen Mega-Content-Deal

Das Snapchat Logo Foto: Snapchat

Der Geist geht in die Content-Offensive: Snapchat hat mit dem US-Medienriesen Time Warner eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft vereinbart. Die Mutter von HBO, Turner und Warner Bros. produziert für die App eine Reihe von Videoformaten und investiert zusätzlich massiv in Werbung in dem sozialen Netzwerk.