"House of Cards" Netflix plant finale Staffel ohne Spacey - aber mit Wright

Kevin Spacey als US-Präsident Frank Underwood in "House of Cards" © David Giesbrecht / Netflix

Die Polit-Serie "House of Cards" bekommt eine finale sechste Staffel - allerdings ohne Hauptdarsteller Kevin Spacey (58). Robin Wright (51) wird dagegen erneut in der Hauptrolle als Claire Underwood zu sehen sein, wie der Manager des Streamingdienstes Netflix, Ted Sarandos, am Montag auf einer Branchenkonferenz in New York erklärte. "Wir freuen uns sehr, dass wir eine Übereinkunft zum Ende der Show erreichen konnten", sagte Sarandos nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien.