Hotel-Zeitschriften Holzmann Medien kauft Freizeit-Verlag Landsberg

Der passende Deal zur Ferienzeit: Holzmann Medien kauft den Freizeit-Verlag Landsberg. Bislang war das Unternehmen, das vorwiegend Medienprodukte im Bereich Hotellerie veröffentlicht, im Besitz der EPP Professional Publishing Group.

Publizistisches Steckenpferd des Freizeit-Verlages ist die Zeitschrift, die zudem mehrere in der Branche bekannte Awards wie den "Top Hotel Star Award", das "Top Hotel Opening" oder die "WellnessAphrodite" veranstaltet. Zudem erscheinen Fachkompendien wie "KIT Küchenplanung" oder "Spa" für den Wellnessbereich., geschäftsführender Verleger von Holzmann Medien, sieht im Erwerb des Freizeit-Verlags ein strategisches Bekenntnis zum Ausbau des Produktangebots für den Zukunftsmarkt der Hotellerie. Gemeinsam mit der Zeitschrift "Hotel+Technik" gebe es nun ein schlagkräftiges Duo am Markt, das nicht nur Kunden tolle Angebote unterbreiten kann, sondern auch eine hervorragende Basis darstellt, neue Produkte zu lancieren.undGeschäftsführer, kündigen an, die Zusammenarbeit mit Holzmann Medien auch auf anderer Ebene fortzusetzen. So gebe es auch in die Zukunft die Kooperation der Zeitschriften "Küche" und "Catering Inside". kan