Horizont-Award Kostenloses E-Paper rund um das Branchenevent

Das Event ist vorbei, vergessen ist es nicht: Auf 86 Seiten berichtet HORIZONT über den Abend des HORIZONT-Award 2016 in der Alten Oper Frankfurt. Dazu gehören nicht nur zahlreiche Eindrücke von der After-Show-Party, sondern auch Portraits der diesjährigen Preisträger Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Bernd Reichart (Vox) und der BBDO-Agenturchefs Frank Lotze und Wolfgang Schneider.

Dabei entschied sich die Redaktion, das Magazin wenn auch keinem Relaunch zu unterziehen, so ihm doch einen neuen Anstrich zu geben. Entstanden sind so unter anderem eine Reportage übervor einem Bundesligaspiel und ein Storyboard über die Produktion der Vox-Serie "Club der roten Bänder", deren Produktion Bernd Reichart riskierte.Die Agentur-Männerundgeben indes über Fragebögen Einblick in ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Fußballleidenschaft. Nachzulesen und zu betrachten ist dies und vieles mehr im jetzt kostenlos erhältlichen E-Paper des Award-Magazins.