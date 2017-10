Hörfunk Christopher Witte wird Leiter Digital von Radio NRW

Radio NRW erweitert seine Geschäftsleitung und macht Christopher Witte zum Leiter Digital. In der neu geschaffenen Position verantwortet der 37-Jährige ab Januar die digitale Entwicklung des Rahmenprogrammanbieters.

Witte ist derzeit für den Streamingdienst Maxdome von Pro Sieben Sat 1 tätig, wo er als Head of Web Portals die Produktentwicklung verantwortet. Zuvor war er unter anderem Head of TV bei Giga Digital Television und Senior Product Manager bei Sky Deutschland, wo er an der Entwicklung zahlreicher digitaler Produkte beteiligt war.Bei dem Mantelprogrammanbieter Radio NRW mit Sitz in Oberhausen wird Witte als Leiter Digital ebenfalls die Entwicklung neuer digitaler Produkte veantworten. "Meine Expertise in der digitalen Produktentwicklung im Bereich Web und TV sowie mein Background als Redakteur stellen gute Anknüpfungspunkte für meine neue Aufgabe bei Radio NRW dar", erklärt Witte. "Das Digitale habe ich von der Pike auf gelernt und auf vielen Kanälen bisher eingesetzt. Dass ich jetzt mein Portfolio mit Radio ergänzen kann, ist aus meiner Sicht die konsequente Weiterentwicklung meiner bisherigen Arbeit.""Wir freuen uns, dass wir mit Christopher Witte einen ausgewiesenen Digital-Experten für Radio NRW gewinnen konnten", betont Radio-NRW-Geschäftsführer Sven Thölen. "Seine langjährige Erfahrung im Bereich der digitalen TV-Produktentwicklung wird eine sehr gute Basis für die Arbeit im NRW-Lokalfunk sein. Streaming und Online-Audio sowie die Entwicklung neuer Produkte sind der Schlüssel für die Digitalisierung des Radios. Hier brauchen wir vielfältige, unverwechselbare und aufmerksamkeitsstarke digitale Produkte, die wir parallel zum klassischen Radio-Programm unseren verschiedenen Zielgruppen anbieten können." dh