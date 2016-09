Hörfunk AS&S Radio hebt Preis für Deutschland-Kombi an

Der Audiovermarkter AS&S Radio geht nach dem Gewinn von Radio FFN und Energy Bremen selbstbewusst in das Vermarktungsjahr 2017 und hebt den Preis für sein Flaggschiff, die nationale Deutschland-Kombi spürbar an.

So steigt der absolute Preis der Kombi von 19.980 Euro auf 21.570 Euro (30 Sekunden, 14 bis 49 Jahre). Der Tausendkontaktpreis steigt von 4,14 Euro auf 4,36 Euro. Der Vermarkter begründet die Preisanpassungen vor allem mit den Reichweitengewinnen in Nord- und Westdeutschland. Mit dem neuen Jahr wechseln die Privatsender Hit-Radio FFN und Energy Bremen von RMS in das Portfolio von AS&S Radio. Neben der Deutschland-Kombi profitiert vor allem die neu zusammengesetzte Nord-Kombi von den beiden neuen Mandanten. Außerdem launcht der Vermarkter mit AS&S Radio Bremen Young eine neue Kombi für junge Zielgruppen in der Region."Radio bietet dem Markt verlässliche Medialeistung und beispielhafte Werbewirkungstransparenz. 2017 wollen wir noch stärker werden", erklärt AS&S Radio-Geschäftsführer Oliver Adrian. "Bereits jetzt bieten wir dem Markt mit unseren 33 öffentlich-rechtlichen und 12 privaten Radiosendern ein singuläres Angebot, das für Qualitätsumfelder, starke Reichweiten und hohe Werbewirkung steht." dh