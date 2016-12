Hasskommentare Bewegung in Koalitionsgesprächen zu Facebook-Regulierung

Facebook bekommt Gegenwind Foto: Facebook

In die Gespräche zwischen Union und SPD über Schritte gegen Hasskommentare und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken kommt Bewegung. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin, er habe mit Justizminister Heiko Maas (SPD) für Anfang 2017 Gespräche darüber vereinbart, wie Facebook dazu zu bringen sei, Verleumdungen schneller von den Seiten zu streichen. Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nahm die Betreiber sozialer Netzwerken in die Pflicht, sprach sich aber gegen einen neuen Straftatbestand aus.