Handball WM 2017 Sponsor DKB sichert sich die exklusiven Übertragungsrechte

Die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft laufen exklusiv auf der DKB-Plattform Foto: Sascha Klahn/DHB

Man kann es getrost als Sensation bezeichnen: Mit der Deutschen Kreditbank (DKB) hat ein Großsponsor kurz vor Turnierbeginn am 13. Januar die Übertragungsrechte an der Handball-Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich gekauft. Zuvor waren sämtliche Verhandlungen deutscher Medien mit dem Rechtehalter BeIN Sports gescheitert.