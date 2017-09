Hallenplan, Apps und Co So findet man sich auf der Dmexco zurecht

Der Hallenplan für die Dmexco Foto: Dmexco

"2 Tage, 9 Formate, 17 Bühnen, 250 Stunden Programm, 570 Speaker". So wirbt die Dmexco in diesem Jahr um Fachbesucher. In diesem Trubel den Überblick zu behalten, ist nicht gerade leicht. Doch der Veranstalter will Abhilfe schaffen. Neben dem Hallenplan, der nun veröffentlicht wurde, gibt es jetzt auch eine neue Version der Dmexco-App.