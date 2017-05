HORIZONT-Ranking Das sind die größten Fachzeitschriften Deutschlands

Ein weiteres Top-Jahr für Fachmedien: Im Vergleich zu Publikumsmedien erweisen sich die Print-Angebote der Fachverlage weiterhin als krisenresistent. Der Werbeumsatz der 150 größten deutschen Fachzeitschriften steigt 2016 auf 626,5 Millionen Euro. Das zeigt ein exklusiv von HORIZONT erhobenes Ranking der Top-Titel.

Nachdem der jahrelange Spitzenreiter – das „Deutsche Ärzteblatt“ – den Thron im vergangenen Jahr an die „Lebensmittel Zeitung“ (LZ) aus der dfv Mediengruppe abtreten musste, kann das Fachblatt mit einem Bruttowerbeumsatz von 41,3 Millionen Euro aktuell wieder den 1. Platz für sich beanspruchen. Das wöchentlich erscheinende offizielle Organ der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem Deutschen Ärzteverlag verbesserte seine Anzeigenerlöse im Vergleich zum Vorjahr so um 6,7 Prozent.

Die größten deutschen Fachzeitschriften

Rang Titel / Verlag Bruttowerbeumsatz 2016 in Mio. € Veränderung in % 1 Deutsches Ärzteblatt / Deutscher Ärzte-Verlag 41,3 6,7 2 Lebensmittel Zeitung* / dfv Mediengruppe 39,35 –1,5 3 TextilWirtschaft* / dfv Mediengruppe 20,25 5,4 4 HORIZONT* / dfv Mediengruppe 15,44 3,1 5 Ärzte-Zeitung / Springer Nature (Springer Medizin) 14,24 1,7 6 Werben & Verkaufen** / Verlag Werben & Verkaufen (SV) 13,2 k.V.m. 7 MM Maschinenmarkt* / Vogel Business Media 12,7 k.V.m.*** 8 Markt & Technik / WEKA Fachmedien 12,18 11,2 9 Computerwoche / IDG Business Media 11,4 2,7 10 CRN* / WEKA Fachmedien 10,16 24,1 11 AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung* / dfv Mediengruppe 10,07 0,1 12 Elektronik / WEKA Fachmedien 9,41 5,4 13 Medical Tribune** / Medical Tribune Verlag (SV) 8,9 k.V.m. 14 Bayerisches Landw. Wochenblatt* / Deutscher Landwirtschaftsverlag (DLV) 8,5 –9,6 15 fvw Magazin* / dfv Mediengruppe 8,46 –0,4 16 Top Agrar / Landwirtschaftsverlag 8,3 –12,6 17 Lebensmittel-Praxis** / LPV Gruppe (Landwirtschaftsverlag, Münster; zuvor EPPG) 8,25 k.V.m. 18 DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung* / DVV Media Group 8,2 –9,9 19 Sportswear International* / dfv Mediengruppe 7,64 3,4 20 Automobilwoche* / Crain Communications 7,08 13,6

Quelle: dfv (* inklusive Supplements und/oder Online / ** Hochrechnung/Schätzung / *** 2016 inkl. Digitalumsatz, zuvor nur Printwerbung / k.V.m. = kein Vergleich möglich; k.A. = keine Angaben) (dfv)

Silber-Gewinnerin „LZ“ – sie gehört wie die drittplatzierteundauf Rang 4 zur dfv Mediengruppe – konnte ihr 2015 erlangtes Rekordniveau nicht ganz halten und erwirtschaftete 1,5 Prozent weniger Werbegeld und kommt nun auf rund 39,35 Millionen Euro.Während die Top-150-Fachzeitschriften brutto mit 626,5 Millionen Euro 0,9 Prozent mehr an Anzeigengeld eingenommen haben, legten die ersten zehn gleich um 3,9 Prozent zu. Die Marktführer treiben also das Geschäft. Rund zwei Drittel der aufgeführten Titel konnten ihre Werbeerlöse steigern oder stabil halten. Insgesamt erzielten elf Titel einen Anzeigenjahresumsatz in zweistelliger Millionenhöhe, 2015 waren es zehn. Auf Basis der Bruttowerbeerlöse bleibt dieunangefochten der größte deutsche Fachverlag und platziert sich mit gleich sechs Titeln im Top-20-Ranking der größten deutschen Fachzeitschriften.