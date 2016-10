HORIZONT Bewegtbildgipfel 2016 Von klassischem TV bis Snapchat - was sich bewegt, bewegt

Mit dem Anspruch, die ganze Bandbreite von Bewegtbild zu zeigen, tritt der 3. HORIZONT Bewegtbildgipfel an. Die Veranstaltung am 9. und 10. November im luxuriösen Sofitel Munich Bayerpost in München, wartet mit über 40 Referenten auf, darunter zahlreiche Werbungtreibende, Mediaagenturen und Vermarkter, aber auch Vertreter von Kreativagenturen, Adtech-Spezialisten und neuen Angeboten.

Die Keynotes halten Vertreter aus Wissenschaft und Praxis: Professor Susanne Stürmer, Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, gibt einen Überblick über die aktuelle Bewegtbildwelt. Andreas Neef, Media Director DACH von L'Oréal Deutschland, spricht über "Die Rolle von Bewegtbild im Mediamix".

Wie das Geld zwischen den einzelnen Screens und Devices aufgeteilt werden soll, diskutieren die scheidende Vizeum-Deutschland- und baldige Mindshare-Chefin, IP-Chef Matthias Dang;, Leiterin Marketing Kommunikation von, und Willibald Müller, CEO Goldback Germany.Unter dem Motto "Rein ins TV" erläutert-Markenchef, warum er wieder in TV investiert., CEO, erklärt wiederum, warum die Agenturgruppe TV-Budgets kürzt. Sonja von Daelen, Brand Manager Pick up bei, präsentiert als Best Case das Product Placement des Schokoriegels in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Und, Teamleiter Social Media, erklärt "Warum der FC Bayern aufsetzt".Unter der Rubrikerklären Experten was sich hinter den Schlagwörtern Addressable TV, HbbTV, Programmatic Video, Adblocking und Fraud verbirgt und wie sich die sich die technologischen Neuerungen auf die Werbung auswirken.Ein weiterer Schwerpunkt wird erstmals Bewegtbild in, Chief Marketing Officer des Marktführers, präsentiert erfolgreiche Kampagnen im öffentlichen Raum., Vorsitzende der Geschäftsführung des Neulings, zeigt, womit sie angreifen will. Das ganze Programm des HORIZONT Bewegtbildgipfels gibt es hier .