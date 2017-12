HORIZONT Award Alles zu den Männern und Frauen des Jahres

Die Trophäen wurden in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien vergeben © Getty Images / Maja Hitij

Am 16. Januar 2018 ist es soweit. Dann zeichnet HORIZONT wieder herausragende Führungspersönlichkeiten aus Marketing, Agenturen und Medien mit dem HORIZONT Award aus. In diesem Jahr gehen die begehrten Trophäen an Deutsche-Post-Vorstand Jürgen Gerdes in der Kategorie Marketing, Sinner-Schrader-CEO Matthias Schrader (Agenturen) und G+J-Chefin Julia Jäkel (Medien). Alle Infos und Hintergründe zur diesjährigen Preisverleihung gibt es in diesem Special.