HORIZONT-Auflagencheck "Stern" räumt erfolgreich mit Ernährungsmythen auf

Der "Stern" verkaufte sich am Kiosk erneut sehr gut

Der "Stern" hat am Kiosk derzeit einen kleinen Lauf: In der Kalenderwoche 41 übertraf das Magazin von Gruner + Jahr seinen durchschnittlichen Einzelverkauf zum zweiten Mal in Folge deutlich. "Spiegel" und "Focus" mussten dagegen mit mäßigen Verkaufszahlen vorlieb nehmen.