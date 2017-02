HORIZONT-Auflagencheck "Stern" punktet am Kiosk mit aufgewärmtem Abnehm-Titel

Titelgeschichten zu den guten Vorsätzen für's neue Jahr sind zu Jahresbeginn offensichtlich Pflicht. Auch der "Stern" setzte im Januar zum wiederholten Mal auf einen Aufmacher zum Thema Abnehmen - und wurde am Kiosk nicht enttäuscht. Enttäuschend lief es im Einzelverkauf dagegen für "Spiegel" und "Focus".

Auch der "Focus" verkaufte sich mit dem Aufmacher "Zwei gegen Merkel" über die Spitzenfrauen von AfD und der Linken, Frauke Petry und Sahra Wagenknecht, nur unterdurchschnittlich: Gerade einmal 55.668 Exemplare von Ausgabe 3/2017 gingen in der dritten Kalenderwoche über die Ladentheke - im Vorjahr waren es im Schnitt rund 66.000 Exemplare pro Ausgabe. Insgesamt konnte Hubert Burda Media Einzelverkauf von "Spiegel", "Stern" und "Focus" 468.030 Exemplare von "Focus"-Ausgabe 3/2017 absetzen. dh Quelle: IVW / Einzelverkauf in Tsd. Exemplaren

Bereits das dritte Jahr in Folge titelte der "Stern" Anfang Januar "Einfach schlank" beziehungsweise "Leichter schlank" - siehe Tweet. Doch der Erfolg gab dem Magazin von Gruner + Jahr erneut recht: Mit 193.545 an Kiosken, Tankstellen und Supermärkten verkauften Exemplaren performte Ausgabe 3/2017 erneut überdurchschnittlich gut. Zum Vergleich: 2016 lag der durchschnittliche Einzelverkauf lediglich bei rund 184.000 Exemplaren je Ausgabe. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkel- und Bordexemplaren etc. lag die verkaufte Auflage bei