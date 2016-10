HORIZONT-Auflagencheck Horst Seehofer beschert "Focus" guten Kiosk-Verkauf

Der "Focus" verkaufte sich Anfang September sehr gut

Es ist schon eine Weile her, dass der "Focus" mit einem Politik-Aufmacher im Einzelverkauf punkten konnte. Anfang September war es mal wieder so weit: Die "Option Seehofer" weckte am Kiosk erfolgreich die Neugier zahlreicher Leser. Der "Spiegel" blieb mit den "Entrückten" in Einzelverkauf dagegen so blass wie das Titelbild der Ausgabe.