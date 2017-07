HORIZONT-Auflagencheck "Focus" zieht sich mit Kohl-Titel aus dem Sumpf

Alle drei Magazine verkauften sich in der dritten Juni-Woche besser als die vorige Ausgabe Foto: dfv

Der "Focus" scheint sich allmählich etwas von seinem Auflagentief zu erholen. Das zeigen die am heutigen Dienstag veröffentlichten IVW-Zahlen. Die Mitte Juni erschienene Ausgabe 25/2017, die zunächst mit dem Titel "Endlich gesund genießen" aufmachte, um am Dienstag von einer aktualisierten Ausgabe zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl abgelöst zu werden, war die mit Abstand erfolgreichste seit rund zwei Monaten. Auch "Spiegel" und "Stern" konnten am Kiosk sowie in Supermärkten und Tankstellen punkten.