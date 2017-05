HORIZONT-Auflagencheck "Focus" schafft mit Rad-Titel Bestwert, "Spiegel" fällt auf Jahrestief

"Fahr Rad!" appellierte der "Focus" passend zum Beginn der Fahrradsaison Anfang April an seine Leser - und landete damit am Kiosk einen Volltreffer. Auch der "Stern" verkaufte sich mit einem Ernährungstitel überdurchschnittlich gut. "Der Spiegel" fuhr mit seinem klinisch-unterkühlten Titel zum digitalen Fortschritt dagegen ein neues Jahrestief ein.

Einzelverkauf von "Spiegel", "Stern" und "Focus"

Quelle: IVW (Einzelverkauf in Tsd. Exemplaren)

E-Bikes sind einer der großen Trends im Fahrradmarkt. Der "Focus" reagierte Anfang April mit einem großen Test und einer eigenen Titelstory auf den Boom der elektrisch angetriebenen Drahtesel - und erzielte damit den bislang besten Einzelverkauf in diesem Jahr. Von Ausgabe 14 wurden in Kiosken, Supermärkten und Tankstellen laut den jüngsten IVW-Zahlen 98.881 Exemplare verkauft. Zum Vergleich: Im ersten Quartal lag der durchschnittliche Einzelverkauf bei rund 56.000 Exemplaren.Auch für den "Stern" lief es in derselben Woche am Kiosk so gut wie lange nicht: Ausgabe 14/2017 mit der Titelstory "Iss Dich gesund" erzielte einen Einzelverkauf in Höhe von 185.322 Exemplaren - der beste Wert seit dem Sigmar-Gabriel-Scoop Ende Januar. In den drei Wochen zuvor schaffte im Einzelverkauf keine Ausgabe des "Stern" den Sprung über die Marke von 160.000 Exemplaren.Der "Spiegel" konnte Anfang April am Kiosk dagegen nicht glänzen. Das unterkühlte Cover zur Titelgeschichte "Sind wir bereit für die perfekte Zukunft?" ließ auch viele Gelegenheitskäufer kalt: Am Kiosk verkaufte das Nachrichtenmagazin in der Kalenderwoche 14 gerade einmal 190.839 Exemplare - der bislang schlechteste Einzelverkauf in diesem Jahr. Der durchschnittliche Einzelverkauf im 1. Quartal lag bei rund 204.000 Exemplaren. dh