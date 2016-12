HORIZONT-Auflagencheck "Focus" fällt mit "40 Menschen unter 40" auf neues Allzeittief

Im Internet funktionieren Listen und Rankings meist hervorragend, im gedruckter Form sind sie aber kein Erfolgsgarant. Der "Focus" präsentierte im November unter dem etwas unglücklichen Titel "Neues Deutschland" 40 wichtige junge Menschen unter 40 - und erlebte im Einzelverkauf damit eine herbe Schlappe. Mit deutlich unter 50.000 verkauften Exemplaren stellte Ausgabe 47/2016 einen neuen Minusrekord auf.

Einzelverkauf von "Spiegel", "Stern" und "Focus"

Quelle: IVW / Einzelverkauf in Tsd. Exemplaren

Gerade einmal 45.821 Exemplare von "Focus"-Ausgabe 47 wechselten laut den jüngsten IVW-Zahlen den Besitzer - so wenige wie nie zuvor im Einzelverkauf. Womöglich zielte die an das Beatles-Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" angelehnte Titeloptik doch ein wenig zu weit an der anvisierten jungen Zielgruppe vorbei. Der schlechte Einzelverkauf drückte auch den Gesamtverkauf auf schwache 458.664 Exemplare.Auch die beiden anderen großen Wochenmagazine mussten nach den guten Verkaufszahlen in der Vorwoche wieder kleinere Brötchen backen und landeten jeweils unter ihren Normalwerten, wenn auch nicht ganz so dramatisch wie der "Focus". Der "Spiegel" machte in der Woche, nachdem er mit seinem umstrittenen Trump-Cover einen neuen Jahresbestwert erzielt hatte, mit dem noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama auf. Ausgabe 47 verkaufte sich 212.125 Mal und blieb damit unter dem aktuellen Jahresschnitt in Höhe von rund 219.000 Exemplaren. Insgesamt lag die verkaufte Auflage in dieser Woche bei 781.204 Exemplaren.Der "Stern" rutschte im Einzelverkauf wieder unter die Marke von 200.000 Exemplaren. Ausgabe 47 mit dem Aufmacher "Die Wahrheit über Bio" weckte im Einzelverkauf den Appetit von 172.998 Käufern und blieb damit ebenfalls deutlich unter seinem Jahresschnitt in Höhe von rund 186.000 Exemplaren. Insgesamt wechselten in der dieser Woche 645.516 Exemplare den Besitzer. dh