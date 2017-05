HORIZONT-Auflagencheck "Focus" Top, "Spiegel" Flop

Der "Focus" hat mit einem klassischen Aufmacher zum Thema Gesundheit den bislang besten Einzelverkauf in diesem Jahr erzielt. "Patient Knie" verkaufte sich am Kiosk über 100.000 Mal. Für den "Spiegel" lief es in derselben Woche dagegen gar nicht rund: Das Nachrichtenmagazin fiel mit seiner Titelgeschichte "Todesspiel" im Einzelverkauf auf ein neues Jahrestief.

491.319

Einzelverkauf von "Spiegel", "Stern" und "Focus"

Quelle: IVW (Einzelverkauf in Tsd. Exemplaren)

107.676 Exemplare von "Focus"-Ausgabe 17/2017 gingen im April in Kiosken, Supermärkten und Tankstellen laut den jüngsten IVW-Zahlen über die Ladentheke. Das war der beste Einzelverkauf seit der Doppelnummer zum Jahreswechsel. Der aktuelle Jahresschnitt von rund 64.000 Exemplaren wurde damit weit übertroffen. Die gesamte verkaufte Auflage, also inklusive Abos, Bordexemplaren etc. stieg durch den guten Einzelverkauf aufExemplare.Des einen Freud, des anderen Leid: Viele Gelegenheitskäufer ließen den "Spiegel" in derselben Woche dafür liegen. Ausgabe 17/2017, die mittlerweile dritte mit einem Trump-Cover des Illustrators Edel Rodriguez, kam laut IVW nur auf einen schwachen Einzelverkauf in Höhe von 189.764 Exemplaren. Nur eine einzige Ausgabe des Nachrichtenmagazins verkaufte sich bislang noch schlechter. Das bisherige Jahresmittel in Höhe von rund 208.000 Exemplaren wurde natürlich weit verfehlt.Auch für den "Stern" lief es durchwachsen: Nach dem zwischenzeitlichen Höhenflug in der Vorwoche mit über 200.000 verkauften Exemplaren brach der Einzelverkauf in der Kalenderwoche 17 wieder ein. Die Ausgabe mit der Titelgeschichte über "Gefährliche Heilpraktiker" verkaufte sich im Einzelverkauf lediglich 165.822 mal. Der bisherige Jahresschnitt in Höhe von rund 172.000 Exemplaren wurde damit erneut verpasst. dh