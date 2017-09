Gruner + Jahr Stern.de-Chefredakteur Philipp Jessen geht

Philipp Jessen kehrt Gruner + Jahr den Rücken. Der Chefredakteur von Stern.de wird das Verlagshaus am Hamburger Baumwall verlassen - laut Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch. In seine Fußstapfen tritt eine erst 31-Jährige, die allerdings reichlich Erfahrung mitbringt.

Dass sich die Wege von Jessen und Gruner + Jahr trennen, hat nach Angaben des Verlagshauses mit einer "neuen beruflichen Herausforderung" zu tun, die der frühere "Gala"-Mann annehmen will. Wie die Karrierepläne Jessens konkret aussehen, ist nicht bekannt. Jessen gilt allerdings als bestens vernetzt. Bevor er im Herbst 2014 als Chefredakteur zu Stern.de wechselte , war er unter anderem alsSeine Nachfolge bei Stern.de tritt Anna-Beeke Gretemeier an. Die 31-Jährige, die im Februar 2017 zur stellvertretenden Chefredakteurin der G+J-Website aufstieg , übernimmt im Oktober die Chefredaktion. In dieser Funktion wird sie auch Mitglied der Chefredaktion des "Stern".Gretemeier arbeitet seit 2014 bei Stern.de, zunächst im Hauptstadtbüro, dann in Hamburg als Managing Editor - und seit einem halben Jahr als stellvertretende Chefredakteurin. Bevor sie bei G+J anheuerte, verantwortete die Absolventin der Axel-Springer-Akademie die Gründung der Web-TV-Abteilung von Bild.de mit und schrieb für Bild und Welt.Bei Gruner + Jahr ist man sicher, dass Jessens Nachfolgerin der Aufgabe gewachsen ist. "Anna-Beeke Gretemeier ist ein Garant für kreative Impulse. Ich bin mir sicher, sie wird das dynamische Wachstum fortsetzen", sagt Arne Wolter. Der Chief Digital Officer von Gruner + Jahr charakterisiert Gretemeier als "sehr erfahrene Digitaljournalistin mit breitgefächerten Kenntnissen in Bewegtbild und Social-Media". Auch Stern-Chefredakteur Christian Krug lobt sie für ihre innovativen Ideen und die neuen Formate, mit denen sie die Medienmarke bereichert habe. mas