Grundlagenstudie Podcasts haben Primetime am Abend

Podcasts haben Primetime am Abend

Nachdem Podcasts vor fünf Jahren schon einmal goldene Zeiten vorhergesagt wurden, nimmt die Nutzung nun an Fahrt auf. Doch über die Nutzer ist noch wenig bekannt. "Bislang gab es noch keine umfangreiche, repräsentative Podcast-Studie für den deutschen Markt", sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer der AS&S Radio. Daher hat der Vermarkter eine Analyse bei Facit Reserach in Auftrag gegeben.

Dafür hat Facit 1170 Podcast-Hörer befragt. Eines der spannendsten Ergebnisse: Mehr als die Hälfte hört Podcasts frei von Ablenkungen beziehungsweise beim Nichtstun. Weil Podcasts meist mehr Aufmerksamkeit abverlangen, werden sie im Gegensatz zu Radio weniger als Nebenbei-Medium genutzt. 55 Prozent der Hörer nutzen Podcasts ohne parallele Tätigkeit.

Die Münchner Forscher von Facit haben sich Podcastnutzung, Hörerstruktur, Hörertypen und Werbeakzeptanz angesehen. Diesteigt danach über den Tag bis zum Abend hin an. "Das ist ein schönes Ergebnis, denn es zeigt, dass Podcasts komplementär zu Radio genutzt werden", sagt, Geschäftsleiterin der Facit Research. Podcasts konkurrieren damit vor allem mit Fernsehen, dessen Nutzungszeit am Abend ebenfalls am höchsten ist.hat mitundzwei Mandanten, deren Podcasts vermarktet werden können. Die Digitalangebote der öffentlich-rechtlichen ARD-Radiowellen dürfen rundfunkstaatsvertraglich hingegen nicht vermarktet werden. Adrian ist derzeit auch im Gespräch mit weiteren Partnern, für die AS&S Radio die Podcastvermarktung übernehmen kann.pap