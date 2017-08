"Große Momente musst du live erleben" So wirbt Sky für die neue Bundesliga-Saison

"Alle Spiele - alle Tore" war einmal. Nachdem Sky einen Teil der Live-Rechte an der Fußball-Bundesliga an Konkurrent Discovery Networks abgeben musste, betont der Pay-TV-Anbieter in seiner Kampagne zum Start der neuen Bundesliga-Saison seine Live-Kompetenz.

Sky-Bundesliga-Spot - "Große Momente musst du live erleben"

Sky-Bundesliga-Kampagne: Die Motive

Die finanziellen Vorstellungen von Sky und Discovery sollen noch weit auseinanderliegen.





Die Kampagne mit dem Slogan "Große Momente musst Du live erleben" greift denkwürdige Momente der Bundesliga-Geschichte auf und fragt den Zuschauer zum Beispiel, wo er gerade war, als Schalke vier Minuten lang deutscher Meister war oder als Robert Lewandowski fünf Tore in neun Minuten schoss. Zentrales Motiv der Kampagne ist ein Wimpel mit einem aufgestickten Sky-Symbol. Fünf Sterne sollen die mittlerweile über 25-jährige Historie der Live-Übertragungen bei Sky symbolisieren - ein Stern steht jeweils für fünf Jahre. Außerdem betont Sky die Zahl der 572 Spiele, die exklusiv bei Sky zu sehen sind."Es startet eine neue und spannende Bundesliga-Saison mit vielen aufregenden Emotionen. Hier will jeder Fan von Anfang dabei sein, denn große Momente muss man einfach live erleben", erklärt Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland: "Mit unserer Kampagne machen wir genau auf die emotionale Power von Live-Fußball aufmerksam und inszenieren auf kreative Weise den Start der Fußball-Bundesliga auf Sky. Nur live kann man mit Leidenschaft mitfiebern und nur Sky zeigt in der kommenden Bundesliga-Saison exklusiv 572 Spiele live."Die explizite Nennung der 572 Spiele, die nur bei Sky übertragen werden und die Betonung der langen Bundesliga-Historie Sky können dabei durchaus als kleine Seitenhiebe auf den Bundesliga-Newcomer Eurosport gewertet werden, der ab dieser Saison 45 Spiele exklusiv überträgt. Der Eurosport-Mutterkonzern Discovery hatte Sky Ende Juni per Einstweiliger Verfügung untersagt , weiterhin mit dem Slogan "Alle Spiele - alle Tore" zu werben, den Sky in der Vergangenheit genutzt hat. Bislang konnten sich Sky und Discovery nicht über die Weiterverbreitung dieser 45 Spiele einigen.Idee und Konzeption der neuen Sky-Kampagne stammen von Serviceplan Campaign X München. Die Maßnahmen umfassen die Kanäle TV, Print, Out-of-Home, Online und Radio. Für den Einsatz in sozialen Medien wurden eigene Motive mit sieben Bundesliga-Spielern gestaltet, auf denen unter anderem Thomas Müller und Mario Gomez zu sehen sind. Um die Produktion kümmerten sich Neverest, Embassy of Dreams und intern Sky Creative Service, Regisseur des TV-Spot ist Mario Zozin. Die Mediaplanung verantworten Mindshare Frankfurt und Mediacom. dh