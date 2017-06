"Grill den Henssler" Steffen Henssler kehrt Vox den Rücken

Vox verliert eines seiner wichtigsten Gesichter: Nach zehn Staffeln steigt TV-Koch Steffen Henssler bei der Kochshow "Grill den Henssler aus" - und kündigt zugleich seine Rückkehr ins Fernsehen an. Der Sender will derweil an dem Format festhalten.

"Ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen", sagt Steffen Henssler zu seiner Entscheidung "Grill den Henssler" zu verlassen. "Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und mehr geht einfach nicht." Der TV-Koch schwingt seit 2007 den Kochlöffel für Vox, zunächst für die "Kocharena", seit 2013 in dem nach ihm benannten Nachfolgeformat "Grill den Henssler". Die Show, in der Henssler gegen prominente Hobbyköche antritt, ist mit Marktanteilen von bis zu 13,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eines der erfolgreichsten Unterhaltungsformate von Vox. "Ich danke Steffen Henssler für zehn extrem erfolgreiche und unterhaltsame Staffeln und bedauere, dass die besondere Symbiose aus Protagonist und Format mit der Ausstrahlung der 'Grill den Henssler Sommer-Specials' 2017 endet", erklärt

Wer sich danach in der beliebten Koch-Show mit den Promis am Herd misst, steht aktuell noch nicht fest", so Unterhaltungsschef Sturm.



Auch Henssler wird sich nicht auf Dauer aus dem Fernsehen verabschieden: " Was ich schon sicher sagen kann, ist, dass ich mit dem Finale von 'Grill den Henssler' bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde. Aber jetzt werde ich erst mal mit Vollgas in die letzten drei Sendungen beim Sommer-Special gehen." Die letzten drei Ausgaben von "Grill den Henssler" werden ab dem 20. August ausgestrahlt. dh

Vox-Chefredakteur und Unterhaltungschef Kai Sturm. Die Sendung soll aber auch nach dem Ausscheiden von Henssler weitergeführt werden: "