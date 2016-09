Google Was hinter dem Kauf des API-Spezialisten Apigee steckt

Was hinter dem Kauf des API-Spezialisten Apigee steckt

Google ist offenbar dabei, seine Cloud-Angebote kräftig auszubauen, nicht zuletzt, um Marktführer Amazon (AWS) auf die Pelle zu rücken. Gerade erst hat der Suchmaschinenriese überraschend eine Zusammenarbeit mit dem Cloud-Dienst Box bekanntgegeben. Google Docs und Google Springboard sollen in Box integriert werden. Jetzt hat Google angekündigt,. Das Unternehmen ist auf APIs und Predictive Analytics spezialisiert. Google will die API-Services in seine Cloud-Plattform integrieren.

Aufsehenerregend ist die Übernahme vor allem wegen der Höhe des Kaufpreises, der sich auf 625 Millionen US-Dollar belaufen soll. Damit handelt es sich um die größte Übernahme durch Google

seit dem Kauf von Nest

im Januar 2014 zum Preis von 3,2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat Google in seiner Unternehmensgeschichte erst 23 Übernahmen mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar getätigt. Die bekanntesten sind neben Nest sicher Youtube, Double-Click und das Mobilfunkgeschäft von Motorola – die letzten drei genannten liegen zwischen fünf und zehn Jahren zurück.



Warum Apigee? Warum zu einem so hohen Preis? Schließlich ist das Unternehmen seit seinem Börsengang in finanziellen Schwierigkeiten und liegt in wichtigen Finanzdaten im hinteren Drittel unter den Softwareanbietern, wie Bloomberg berichtet. Der Hauptgrund ist trivial: Apigee beschäftigt sich mit einem aktuell angesagten und von Google offenbar gefragten Thema, dem Bereitstellen von APIs und einer entsprechenden Plattform. Die Ausgaben für das API-Management, allein durch US-Unternehmen, sollen

auf knapp drei Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 vervierfachen.